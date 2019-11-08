"Не совсем корректно сказал": в "СН" объяснили слова советника СНБО о пособниках оккупантов в новой власти на Донбассе

Нардеп прокомментировал скандальные заявления своего однопартийца Максима Ткаченко относительно возможного сотрудничества с "чиновниками" с ОРДЛО.

Во фракции «Слуга народа» есть однозначная позиция, что все оккупированные территории должны вернуться под контроль Украины и никакая речь о сотрудничестве с террористами и их пособниками идти не может.

Об этом заявил народный депутат Украины Виталий Безгин, комментируя скандальные заявления своего однопартийца Максима Ткаченко относительно возможного сотрудничества с «чиновниками» с ОРДЛО, передает "Обозреватель".

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"Нет абсолютно таких мыслей в нашей фракции. У нас есть однозначная позиция, что все оккупированные территории должны вернуться под контроль Украины, но никакая речь о сотрудничестве с теми людьми, что являются террористами и их пособниками, идти не может. И конечно, что наш коллега не совсем корректно выразился, что вызвало определенные спекуляции. Однако, он четко заявил, что на оккупированных территориях есть патриоты Украины, которые ее поддерживают, и просто сейчас оказались в таком положении. Поэтому речь шла именно об этих гражданах, а не о террористах и их работниках", – заявил народный депутат.

Он добавил, что не видит возможности, чтобы люди, которые сотрудничают с главарями "Л/ДНР" могли в дальнейшем сотрудничать с новой украинской властью.

Как сообщал УНИАН, ранее советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, заместитель председателя фракции партии «Слуга народа» Максим Ткаченко заявил, что один из возможных механизмов формирования новой власти на Донбассе – это привлечение специалистов и "чиновников", которые уже сейчас работают и руководят на оккупированных территориях.