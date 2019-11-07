В Украине вступил в силу закон о судебной реформе

В частности, судебная реформа предусматривает сокращение состава ВСУ и перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей.

Сегодня вступил в силу президентский закон о внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» и в некоторые законы относительно деятельности органов судейского самоуправления, которым предусматривается сокращение состава Верховного суда Украины (ВСУ) и перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

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Документ опубликован в газете Верховной Рады «Голос Украины» (№212 от 6 ноября). Закон вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

Законом устанавливается, что в состав Верховного суда входят судьи в количестве не более 100 (ранее - не более 200).

Высшая квалификационная комиссия судей является государственным коллегиальным органом судейского управления, который на постоянной основе действует в системе правосудия Украины. В состав ВККС входит 12 членов (ранее - 16), которые назначаются Высшим советом правосудия по результатам конкурса сроком на 4 года.

На должность члена ВККС может быть назначен гражданин Украины, который владеет государственным языком, имеет высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее 15 лет, относится к юридической профессии и соответствует критерию политической нейтральности. Член ВККС не может принадлежать к политическим партиям, профессиональным союзам, участвовать в любой политической деятельности.

Высший совет правосудия для проведения конкурса на занятие должности члена ВККС образует конкурсную комиссию и утверждает её персональный состав. В состав конкурсной комиссии входят: 3 человека, избранные Советом судей Украины из числа его членов; три человека из числа международных экспертов, предложенных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами Украины, составом Общественного совета международных экспертов.

Вводится новое основание для освобождения члена ВККС от должности - грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, несовместимое со статусом члена Высшей квалификационной комиссии судей или выявило его несоответствие занимаемой должности, допущение иного поведения, которое подрывает авторитет и общественное доверие к правосудию и судебной власти, в том числе несоблюдение этических стандартов судьи как составляющей профессиональной этики члена ВККС.

Решение об увольнении члена ВККС принимает ВСП на своем заседании большинством голосов от ее состава.

Решение об увольнении члена Высшего совета правосудия считается принятым, если представление не будет отклонено на совместном заседании Высшего совета правосудия и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики большинством голосов участников заседания при условии, что «за» это проголосовали не менее двух международных экспертов - членов Комиссии по вопросам добропорядочности и этики.

Устанавливается, что базовый размер должностного оклада судьи Верховного суда составляет 55 (ранее - 75) прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года.