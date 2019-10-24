В ГПУ озвучили основание увольнения Горбатюка

При этом в ведомстве не указали, когда именно было подписано соответствующее распоряжение.

Сергей Горбатюк уволен с должности руководителя Управления специальных расследований по распоряжению генерального прокурора Руслана Рябошапки, согласно закону «О прокуратуре».

Читайте такжеРябошапка считает преступную группировку Януковича выдумкой - ГорбатюкИнформацию об этом подтвердили в пресс-службе ГПУ, сообщает Радио Свобода.

«Основание увольнения пункт 9 часть 1 закона Украины «О прокуратуре» (прокурор освобождается с должности в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа – ред.)», – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве не указали, когда именно было подписано соответствующее распоряжение касательно Горбатюка.

Как ранее сообщал УНИАН, Горбатюк заявил, что будет оспаривать приказ о своем увольнении, которое считает незаконным.