Зеленский принял верительные грамоты у послов пяти государств

Верительные грамоты президенту Украины вручили послы Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов пяти иностранных государств.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов ряда иностранных государств: Эстонской Республики - Каймо Кууска, Французской Республики - Этьена де Понсена, Республики Австрия - Гернота Пфандлера, Королевства Нидерланды - Йоханнеса Германна Адриануса де Мола, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Мелинды Симмонс", - говорится в сообщении.

В частности, во время беседы с послом Эстонии в Украине Каймо Кууском было отмечено активный политический диалог между двумя странами. Зеленский выразил признательность Эстонии за принятое решение о непризнании российских паспортов, которые незаконно выдаются гражданам Украины на Донбассе. Об этом передает пресс-служба главы государства. Президент выразил надежду на активизацию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Эстонией. Было также отмечено на значительном потенциале для сотрудничества в сферах диджитализации и е-правительства.

С послом Франции Этьеном де Понсеном Зеленский обсудил дальнейшую активизацию политического диалога и двустороннего экономического сотрудничества. Достигнута договоренность о принятии в ближайшее время конкретных шагов для этого. Президент отметил роль Франции в рамках "нормандского формата" и выразил надежду на проведение встречи на уровне лидеров государств-участниц в Париже уже в ближайшее время.

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Зеленский поблагодарил посла Австрии Гернота Пфандлера за неизменную поддержку его страной суверенитета и территориальной целостности Украины, а также практическую помощь нашему государству в преодолении последствий российской агрессии. "Я также хотел бы поблагодарить Австрию за мощную санкционную политику в отношении России", – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил Австрию за помощь в реабилитации детей участников АТО. "Я знаю, что около 500 детей участников АТО получили от вашей страны реабилитационную помощь", – сказал глава государства.

Послу Нидерландов Йоганнесу Германну Адрианусу де Мола Зеленский рассказал о ситуации на Донбассе, а также о произведенном Украиной и Россией 7 сентября взаимном освобождении удерживаемых лиц. Президент Украины выразил благодарность нидерландской стороне за конструктивную позицию в этом вопросе и готовность должным образом наказать виновных в сбитии малайзийского самолета рейса МН17 над Донбассом, где погибло немало граждан Нидерландов.

Во время разговора с послом Великобритании Мелиндой Симмонс Зеленский выразил благодарность за помощь в проведении реформ и укреплении обороноспособности Украины. Говорилось также о важности продолжения переговоров относительно нового соглашения между Украиной и Великобританией, которая будет определять политические и экономические отношения между двумя странами после выхода Британии из Евросоюза.