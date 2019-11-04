Названы нардепы-лидеры по посещению заседаний Рады в октябре

Всего в октябре было 16 пленарных заседаний.

Общественная организация «Комитет избирателей Украины» (КИУ) проанализировала посещение депутатами фракций Верховной Рады пленарных заседаний в октябре.

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«В среднем на заседаниях Рады присутствовали 378 народных депутатов или 89% от ее текущего состава. Среди фракций ВР самые высокие показатели посещаемости у «Слуги народа» и «Европейской солидарности». В среднем на заседаниях Рады присутствовали 92% депутатов СН и 87% депутатов ЕС. Также высокие показатели у фракции «Голос» - 86%», – говорится в сообщении.

Ниже показатели по посещаемости, как отмечают в КИУ, – у фракций «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 80% и ВО «Батькивщина» – 79%.

Всего в октябре было 16 пленарных заседаний.

На этой неделе народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а пленарная неделя, согласно календарному плану работы, состоится 12-15 ноября.

Ранее в КИУ сообщали, что 13 народных депутатов пропустили более 90% голосований в октябре.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября в Украине вступил в силу закон, который предусматривает наказание народных депутатов за пропуск голосований. Документ предусматривает, что народному депутату не возмещаются расходы, связанные с исполнением им депутатских полномочий, если он в течение календарного месяца одной сессии без уважительных причин не принял участие в более чем 30% голосований или более чем в 50% заседаний комитета, в который избраны.