Стало известно, почему Ирина Луценко отказывается от депутатских полномочий

Муж Ирины и экс-генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что у нее проблемы со здоровьем, которые не позволяют работать на избирателей "полную отдачу".

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что его жена, народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Луценко написала заявление о сложении депутатских полномочий из-за проблем с сердцем.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "Да, моя жена Ирина написала заявление о сложении депутатских полномочий. Она перенесла серьезную проблему с сердцем. Такой диагноз не позволяет работать на избирателей с полной отдачей, как она это делала и в оппозиции, и при власти", - отметил Луценко.

Он заверил, что это "никак не связано с версиями переполненных желчью псевдоэкспертов".

"Хотя бы потому, что я уже 10 дней как закончил курс английского и вернулся в Киев. Вся моя семья родилась, работала, боролась и воевала здесь, в Украине. Мы не изменим ни убеждений, ни места жительства", - подчеркнул бывший генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, сегодня Луценко сообщила, что подала заявление о досрочном сложении депутатских полномочий.

"Сообщаю, что подала заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала она в Facebook.

Депутат отметила, что остается членом команды партии "Европейская солидарность".