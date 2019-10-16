НАБУ открыло дело против экс-генпрокурора Луценко

Луценко не внес в реестр сведений о правонарушениях по поводу злоупотреблений своим служебным положением.

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении бывшего генпрокурора Юрия Луценко.

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Об этом говорится в ответе бюро на запрос РБК-Украина.

Дело открыли в связи с постановлением Соломенского райсуда Киева от 5 августа 2019 года по поводу невнесении в реестр сведений о правонарушениях в отношении возможного злоупотребления служебным положением Юрием Луценко (ст. 364 УКУ).

"13.08.2019, на выполнение требований постановления детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного совершения генеральным прокурором Украины уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ГБР по заявлению председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии открыло уголовное производство в отношении Луценко.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В ГБР отметили, что заявление Арахамии касается возможного сговора Луценко с рядом бывших народных депутатов и другими лицами относительно незаконного игорного бизнеса. Летом в эфире одного из телеканалов Арахамия утверждал, что Луценко якобы является акционером сети нелегальных казино.