Министр отметил, что разведение должно было начаться как раз сегодня, 4-го числа, однако несколько дней назад были обстрелы в районе разведения.

Разведение сил в Петровском Донецкой области завершит выполнение всех условий для проведения встречи «нормандской четверки».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил на совместной с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу пресс-конференции в Киеве.

«Вы знаете, что по нашим оценкам разведение должно было начаться как раз сегодня, 4-го числа, но несколько дней назад были обстрелы в районе разведения. Не просто в районе где-то там, а в конкретной зоне разведения, что было зафиксировано также миссией ОБСЕ. Поэтому мы были вынуждены перенести это разведение на тот период, когда будет достигнут семидневный период тишины. Как только будет достигнут этот период, мы будем готовы к следующему этапу разведения. Этим разведением мы завершим все условия для проведения встречи «нормандской четверки», - отметил Пристайко.

«Рассчитываем, что РФ на этот раз все же найдет время для того, чтобы четыре лидера встретились. Наши немецкие и французские коллеги уже готовы к этой встрече, очевидно, что президент Зеленский тоже готов к этой встрече», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что дата начала разведения войск в Петровском будет пересматриваться из-за обстрелов боевиков, которые произошли на этом участке 30 октября.