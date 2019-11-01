"Все это есть в декларациях": прокурор оценил способность Дубневича внести за себя залог

Согласно данным декларации, у Дубневича более 2 млн долл., почти 1 млн евро и более 6 млн грн наличности, а также средства на банковских счетах.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко считает, что утверждение народного депутата Ярослава Дубневича о том, что у него нет 93 млн грн на внесение залога, «не в полной мере соответствует действительности».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор САП заявил журналистам.

«По мнению стороны обвинения, это не в полной мере соответствует действительности», - сказал Пономаренко, комментируя слова Дубневича о том, что у него нет средств для внесения залога в 93 млн грн.

«Более 6 млн грн, более 2 млн долларов, почти миллион евро, вклады в банках, 91 объект недвижимости — квартиры, дома, земельные участки. Все это указано в его (Дубневича – УНИАН) декларациях», - добавил прокурор.

Комментируя слова Дубневича о том, что он ездит на арендованном авто, прокурор сказал: «Арендует же он его не за «спасибо»... я не думаю, что он на последние деньги с зарплаты арендует автомобиль».