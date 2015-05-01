Боевики заявляют, что знают дату следующей встречи в Минске

Об этом заявил представитель "ДНР" в контактной группе Денис Пушилин, пишет "Украинская правда".

"Это будет очень большая встреча. В ней примут участие представители всех сторон", - заявил он.

Также Пушилин заявил, что уже найдены "компромиссные решения по всем спорным вопросам".

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Как известно, представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил, что 28 апреля стороны "договорились о создании рабочих подгрупп",согласованы кандидатуры членов в группы, а также предложены кандидатуры их руководителей.

Так, руководителем рабочей группы по безопасности предлагается назначить главу СММ ОБСЕ в Украине Эртугрула Апакана, руководителем группы по политическим вопросам - посла Пьера Мореля, руководителем группы по экономическим вопросам - Томаса Мирова, временным руководителем группы по гуманитарным вопросам - Хайди Тальявини.

"Противоречия там одно и главное: мы категорически настаиваем на том, чтобы эти группы были построены по принципу контактной группы, во главе этих групп должны быть представители от ОБСЕ. Но мы не договорились, поэтому перенесли этот вопрос. Представители "ДНР" и "ЛНР" нам должны дать ответ", - заявил Кучма.