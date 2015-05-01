Во Львове милиция разделила участников "Социального марша" и "Правый сектор"

Об этом с места события сообщает IA ZIK.

Организация «Автономный опир» подала заявку о проведении 1 мая марша с целью призвать украинцев отстоять свои социальные права и солидаризироваться. Марши проходят по такому маршруту: памятник Чорновилу на вул. Подвальной – вул. Подвальная – пл. Рынок – пр. Свободы – вул. Гнатюка – пл. Григоренко – вул. Ноябрьского Чина – памятник Ивану Франко.

Как сообщила представитель «Автономного сопротивления» Ярина Волошин, целью мероприятия является привлечь внимание львовян к тому, что власть принимает антинародные законы, и призывать людей бороться за свои социальные права.

В то время, на место происшествия пришли бойцы Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора» и представители Правого сектора Львовщины.

Читайте такжеПервомайская демонстрация коммунистов в Киеве: столкновения и Симоненко в кефире (фоторепортаж)Как заявил командир 2-го запасного батальона ДУК «Правый сектор» Тарас Хамер, они намерены «не допустить необольшевийкого реванша в городе Льва».

«Они («Автономный опир», – IA ZIK) «левые», они исповедуют социалистические анархические взгляды, есть фактаж, что это пятая колонна, рука Москвы. Они хотят учинить дебош и показать, что они могут свободно маршировать», – отметил Хаммер.

По его словам, представители Правого сектора Львовщины намерены не допустить, чтобы первомайский социальный марш состоялся.

Сейчас участники мероприятий с обеих сторон перекликаются разными лозунгами.

Между ними стоят сотрудники милиции в несколько рядов.



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