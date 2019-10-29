Зеленский сравнил Украину с Apple (видео)

Глава государства назвал главной задачей прекращение войны.

В Мариуполе 29 октября начался первый инвестиционный форум, в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Во время открытия форума в своей речи глава государства вспомнил несколько известных историй успеха и, в частности, сравнил Украину с компанией Apple, передает "Громадське".

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"Многие страны, которые сегодня процветают, были на грани исчезновения с лица земли. Уныние или уничтожает, или в конце концов сделает тебя сильным. Сегодня Украина стоит на этом перепутье. Мы действительно в очень непростом положении. Но мы — Apple, которая начинает свой путь в гараже. Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но мы точно знаем, что на смену темной ночи непременно приходит очень яркий рассвет. Сейчас наша страна встает на ноги и идет вперед, но эти шаги не уверены, ведь мы имеем один тяжелый груз", - отметил Зеленский.

"Прекращение войны и возвращение всех украинских территорий — наша главная задача. Мы знаем, что это можно сделать одним путем — дипломатическим", - добавил президент.

Ранее президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина стоит на пороге экономического прорыва.