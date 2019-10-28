Разумков считает, что разговор президента с военными в Золотом «иногда был эмоциональным»

При этом спикер призывает посмотреть все видео, а не вырезки.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что разговор президента Владимира Зеленского с добровольцами на участке разведения сил и средств в Золотом Луганской области «иногда был эмоциональным».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Читайте такжеЗеленский опубликовал видео о поездке в Золотое и в конфликте с ветеранами

На вопрос журналистов, допустимы ли эмоциональные высказывания с военными на участке разведения сил и средств, спикер ответил: «Я надеюсь, что в государстве все будут общаться вежливо. Но, если мы с вами посмотрим общее видео, которое вчера появилось, а не вырезки .., которые кому-то были комфортны и нужны, то там совершенно с другой стороны можно смотреть на этот разговор».

Разумков отметил, что, если посмотреть полное видео встречи Зеленского с добровольцами в Золотом, то становится понятно, что его никоим образом нельзя сравнивать с позицией народного депутата Украины Софии Федины (фракция «Европейская солидарность»), потому что «это совершенно разные вещи».

На вопрос, допустим ли такой тон, которым говорил президент с военнослужащим, Разумков ответил: «Там был разный тон, разная форма общения, иногда она была эмоциональная ...».

«Это - позиция президента. И я думаю, что он лучше на это ответит», - добавил председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое-4, где встретился с добровольцами "Национального корпуса" и ветеранами полка "Азов", которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. У президента состоялся разговор с добровольцами на повышенных тонах. После чего последние заявили, что не собираются покидать Золотое и не позволят отвод войск.

Впрочем, в воскресенье, 27 октября, в МВД сообщили, что ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией.