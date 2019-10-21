До 50 тысяч гривень в неделю: СМИ узнали, в какой школе учит английский Луценко

Школа находится в престижном районе Лондона Holland Park на берегу Темзы.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Лондоне учится в престижной школе английского языка The London School of English в роскошном районе западного Лондона на берегу Темзы.

Читайте также"Ищут блох и выдают их за мамонта": Луценко о деле НАБУ против негоОб этом пишет Strana.ua.

Отмечается что видео Юрия Луценко на улице Лондона, где можно разглядеть ленточку этой школы, было опубликовано 19 октября.

Цены на обучение в школе высокие – один час занятий английским по видеосвязи стоит 60 фунтов стерлингов (почти 2000 гривень), а «Обычный английский»для тех, кому за 30 лет, стоит 665 фунтов стерлингов (21,5 тысячи гривень) в неделю, интенсивный курс с индивидуальными занятиями – более 1,5 тысячи фунтов (более 50 тысяч гривень) в неделю.

Школа расположена в престижном районе Holland Park – одном из центральных районов Лондона с шикарными ресторанами и дорогими бутиками.

Как ранее сообщал УНИАН, НАБУ открыло уголовное производство против экс-генпрокурора Луценко.