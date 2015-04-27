Туск заявил, что в Европе не рассматривают отправку миротворцев на Донбасс

В Европе не рассматривают возможность отправки военной миссии на Донбасс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск во время пленарного заседания 17-го саммита Украина-ЕС сегодня в Киеве.

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«Наша дискуссия по поводу возможных миротворческих миссий была очень реалистичная. Бесспорно, мы знаем, что украинские надежды сегодня таковы, но возможность отправить военную миссию - мы в Европе не обсуждаем такой вариант», - заявил Туск.