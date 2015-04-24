Евросоюз еще не принял решение по миссии на Донбассе

Об этом заявил официальный представитель ЕС, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в Брюсселе о готовности Евросоюза обсуждать эту тему во время саммита Украина-ЕС, который состоится 27 апреля в Киеве.

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Он напомнил, что Евросоюз получил письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина с запросом относительно миссии ЕС, с которой "связано много идей". "Я могу сказать, что на этом этапе мы изучаем в деталях эти предложения. Сейчас ЕС не имеет позиции по этому вопросу", - сказал чиновник.

Он подчеркнул, что ключевым вопросом для Евросоюза остается полное выполнение минских договоренностей и функционирования специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. "Это наш приоритет. Мы прилагаем все усилия, чтобы это было успешным", - подчеркнул представитель Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля на встрече министров иностранных дел стран ЕС и государств-партнеров инициативы Восточное партнерство в Люксембурге Павел Климкин заявил, что весомым вкладом Евросоюза в стабилизацию ситуации на Донбассе могло бы стать основание миссии общей политики безопасности и обороны в поддержку выполнения минских договоренностей.