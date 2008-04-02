Литвин предлагает Тимошенко выступать в сельском клубе

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает показатели деятельности правительства завышенными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в ходе заседания совещательного совета фракции.

“По моему глубокому убеждению, наша исполнительная власть живет определенными иллюзиями, по крайней мере, пытается внушить людям, что жить стало лучше, - сказал В.ЛИТВИН. - Я уверен, что в этих высоких показателях и в том, что они реальны, нужно убеждать в каком-нибудь сельском клубе”.

По его словам, исполнительная власть пытается зомбировать людей и убеждать, что достигла потрясающих результатов, что не совпадает с реальностью.

Кроме того, он напомнил, что 1 марта правительство должно было передать в ВР предложения по внесению изменений в бюджет, но не сделало этого.