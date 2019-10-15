У Зеленского обещают до конца года представить первые наработки относительно реинтеграции оккупированных территорий

Представитель президента в АРК отметил, что над стратегией деоккупации Крыма и ОРДЛО «надо работать длительное время».

Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич надеется, что первые наработки относительно реинтеграции оккупированных украинских территорий будут представлены до конца года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время круглого стола в Киеве.

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По его словам, этим занимается рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины.

«У меня есть большие надежды и вера в то, что в рамках Комиссии по вопросам правовой реформы, в рамках рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, мы до конца этого календарного года сможем представить определенные наработки широкой общественности», - заявил он.

По словам Кориневича, в работе Комиссии по вопросам правовой реформы не разделяют тематические направления, которые касаются Крыма и Донбасса.

Однако он отметил, что над стратегией деоккупации временно оккупированных Крыма и ОРДЛО «надо работать длительное время».