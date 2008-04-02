Герман думает, что Тимошенко выгодно хлопнуть дверью и уйти

Блок Юлии Тимошенко рассматривает работу в правительстве как трамплин для победы премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на президентских выборах, а не выполнение предвыборных обещаний.

Такое мнение в интервью сайту “Гарт” выразила народный депутат Украины от фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН, комментируя заявление члена политбюро ВО «Батькивщина» Геннадия ЗАДИРКО о намерении БЮТ принимать участие в президентских выборах.

«Мне кажется, что они (БЮТ) вообще не тем занимаются. Они при власти, имеют правительство, их основные задачи на сегодня – снижение цен, преодоления инфляции, а не предвыборная кампания», – сказала П.ГЕРМАН.

По ее мнению, сегодняшние заявления представителей БЮТ часто являются противоречивыми и только дестабилизируют общество.

«Вместо того, чтобы выполнять то, к чему их уполномочил и избрал народ, они занимаются какими-то войнами, досрочными выборами. Становится вообще непонятно, для чего эти люди пришли к власти», – отметила А.ГЕРМАН.

По ее убеждению, «если БЮТ не планировал заниматься государственным управлением, а рассматривал правительство как очередную карьерную ступень для своей лидерки, так надо было честно и признаться народу».

А.ГЕРМАН также считает, что Ю.ТИМОШЕНКО пренебрегла доверием своих избирателей и цинично использовала его для удовлетворения своих собственных амбиций.

По ее словам, «если Ю.ТИМОШЕНКО все-таки опять спровоцирует досрочные парламентские выборы или будет баллотироваться в Президенты, народ даст ей соответствующую оценку».

«Кичиться тем, что она уже почти Президент – очень и очень преждевременно», – заметила А.ГЕРМАН.

По ее мнению, уже стало понятно, что Ю.ТИМОШЕНКО готовится к президентским выборам.

«Она бежит впереди Президента во всем. Вместо того, чтобы выполнять его поручения, Ю.ТИМОШЕНКО перехватывает инициативу и подставляет его», - сказала депутат.

Кроме того, А.ГЕРМАН прогнозирует, что Ю.ТИМОШЕНКО может в ближайшее время спровоцировать ситуацию, чтобы ее опять отстранили от должности главы правительства. Депутат связывает вероятный вариант такого сценария с утратой доверия и падением рейтинга БЮТ, который уже чувствуют его лидеры.

«Ю.ТИМОШЕНКО сейчас выгодно грохнуть дверью и уйти, находясь «на волне», а неутешительные результаты деятельности ее правительства оставить другим. И я не завидую тем, кто придет после нее», – добавила она.