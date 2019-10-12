Восстановленный в должности председателя Конституционного суда Шевчук заявил, что будет по-новому руководить судом

11 октября Окружной админсуд Киева восстановил Станислава Шевчука в должности судьи и председателя Конституционного суда.

Восстановленный Окружным админсудом Киева в должности судьи и председателя Конституционного суда Станислав Шевчук заявил, что будет по-новому руководить Конституционным судом и не пойдет ни на какие компромиссы и «договорняки».

Об этом он написал в Facebook.

Шеувчук утверждает, что до его отстранения от должности в КС было влияние определенных политических групп.

«Мой предыдущий опыт был направлен на научную и интеллектуальную работу, а тут я оказался внутри процессов, не имеющих к юриспруденции никакого отношения. Суд был поделен на фракции, которые пытались установить контроль над Судом. Я обратился к судьям с предложением забыть о фракциях и перейти к своей непосредственной работе. Моя ошибка заключалась в том, что я не понимал, с кем имею дело, что часть судей не способны на созидание и продуцирование решений, а целью их назначения и было обеспечение контроля над Судом в интересах определённых групп», - отметил Шевчук.

По словам Шевчука, второй ошибкой было то, что он пытался «найти компромисс с этими фракциями внутри Суда, вместо того, чтобы говорить о проблеме публично и привлечь к ее решению общество, поскольку именно общество в условиях неработающего Конституционного Суда является главным заложником этих внутренних раздоров».

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«Совокупность этих ошибок, помноженная на системные проблемы Суда и привела к позорному результату 14 мая», - считает он.

При этом Шевчук заверил, что теперь будет по-новому руководить Конституционным судом.

«Перед вами новый Судья и новый Председатель Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук, который не пойдёт ни на какие внешние и внутренние договорняки, не будет искать компромиссы вне публичной повестки и без участия общества. Кто из судей Конституционного Суда не будет готов к таким правилам, должен подать в отставку», - отметил он.

Шевчук также заявил, что предложит новую конституционную реформу, «которая создаст предпосылки для эффективной работы КС... Решения должны приниматься в установленные сроки, будут введены единые транспарентные процедуры назначения и импичмента судьи КС».

Как сообщал УНИАН, 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за освобождение Шевчука от должности судьи КС, который с 21 февраля 2018 года был председателем Конституционного суда.

Шевчук был уволен на основании заключения постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КС. В заключении, в том числе речь, шла о том, что Шевчук вопреки закону назначил для себя внештатных советников на общественных началах, что фактически привело к незаконному созданию параллельной организационной системы обеспечения деятельности председателя КС.

Новым председателем Конституционного суда был избран Александр Тупицкий.

В июне следователи Госбюро расследований открыли уголовное производство по факту злоупотребления Шевчуком властью или служебным положением (ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса).

11 октября Окружной админсуд Киева возобновил Шевчука на должности судьи и председателя Конституционного суда.