Адвокат Пашинского подает жалобу на решение суда о его аресте
Сегодня защита народного депутата предыдущих созывов Сергея Пашинского подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда Киева о его содержании под стражей.
Об этом сообщил один из его адвокатов Андрей Федур.
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«Да. Сегодня я подам апелляцию в Киевский апелляционный суд», - сказал Федур.
Как сообщал УНИАН, 7 октября Печерский райсуд Киева постановил взять Пашинского под стражу до 4 декабря.
Пашинского подозревают в причинении гражданину Вячеславу Химикусу тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст.121 Уголовного кодекса). Ему грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.
Конфликт между Пашинским и жителем Васильковского района Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие и ранил безоружного Химикуса в ногу, возник 31 декабря 2016 года.
После этого дело, касающееся этого конфликта несколько раз то закрывали, то вновь возобновляли, последний раз - в сентябре.
Также против Химикуса открывали производства по подозрению в попытке нападения на народного депутата.