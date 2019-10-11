Адвокат Пашинского подает жалобу на решение суда о его аресте

7 октября Печерский райсуд Киева постановил взять Пашинского, подозреваемого в причинении тяжкого телесного повреждения, под стражу до 4 декабря.

Сегодня защита народного депутата предыдущих созывов Сергея Пашинского подаст апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда Киева о его содержании под стражей.

Об этом сообщил один из его адвокатов Андрей Федур.

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«Да. Сегодня я подам апелляцию в Киевский апелляционный суд», - сказал Федур.

Как сообщал УНИАН, 7 октября Печерский райсуд Киева постановил взять Пашинского под стражу до 4 декабря.

Пашинского подозревают в причинении гражданину Вячеславу Химикусу тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст.121 Уголовного кодекса). Ему грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Конфликт между Пашинским и жителем Васильковского района Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие и ранил безоружного Химикуса в ногу, возник 31 декабря 2016 года.

После этого дело, касающееся этого конфликта несколько раз то закрывали, то вновь возобновляли, последний раз - в сентябре.

Также против Химикуса открывали производства по подозрению в попытке нападения на народного депутата.