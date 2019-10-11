За "кресло" председателя Харьковской ОГА борются кланы - Зеленский (видео)

Зеленский рассказал, что ему трудно найти кандидатуры на должности глав обладминистраций и в других регионах.

Президент Владимир Зеленский имеет две кандидатуры на должность председателя Харьковской областной государственной администрации.

Об этом он рассказал журналистам во время пресс-марафона, который проходил в Киеве 10 октября, пишет UA:Харьков.

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«Знаете, что происходит? Как я кого-то начинаю рассматривать, вот сейчас с Харьковом. У меня там две кандидатуры. Только я начинаю рассматривать, столько грязи сразу начинают выливать на этого человека — местные, не местные, любые средства массовой информации. Потому что кланы борются, не хотят потерять ничего».

Фамилий Зеленский не назвал. Также он рассказал, что ему трудно найти кандидатуры на должности глав обладминистраций и в других регионах.

«Такая сложная ситуация с губернаторами, я вам не могу даже... Без какого-либо влияния. Мне показывают, приносят один-два человека на область. Никто не хочет. Никто не может. Все говорят, зарплата нас такая не устраивает. Знаете, какие люди приходят? Говорят, смотрите: хорошо, но я могу зарабатывать, как я могу. Я не хочу даже разговаривать с такими людьми. Поэтому, я знаю все. Но это ответственность. Это моя проблема, губернаторы. Я знаю», — сказал президент.

8 октября стало известно, что на должность председателя Харьковской облгосадминистрации претендует нардеп от «Слуги народа» Алексей Кучер. На сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции была опубликована его декларация, как кандидата на эту должность.

9 октября на сайте Кабмина появилась новость о том, что правительство рассмотрело проекты указов о назначении новых глав областных администраций. В этом перечне была фамилия Алексея Кучера. Через 10 минут новость исправили, фамилия Кучера из текста исчезла.

Ранее, 6 сентября 2019 года, Кабинет министров Украины согласовал повторное назначение Юлии Светличной на должность председателя ХОГА. На сегодня президент Владимир Зеленский не подписывал указ о ее назначении.

9 октября стало известно, что Юлия Светличная претендует на должность заместителя секретаря СНБО.