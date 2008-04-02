Выборы в Киеве - репетиция следующих выборов Президента?

Выборы городского председателя Киева и Киевсовета станут репетицией будущих выборов Президента.

Такое мнение высказал политолог Владимир ФЕСЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, он заметил, что после Майдана 2004 года все политические силы поняли ключевое значение столицы, поскольку в случае обжалования выборов в суде Киев становится решающим в определении победителей.

По словам политического эксперта, Киев является важным источником финансовых, информационных и ресурсов влияния, и имея его (источник – УНИАН), политическая сила сразу получает преимущества по сравнению с конкурентами.

Кроме того, по мнению В.ФЕСЕНКО, Киев является эффективной площадкой для демонстрации социально-экономических успехов и распространения обещаний закрепить их на всю страну.

По мнению эксперта, столица является стартовой площадкой для президентских выборов, и в этом контексте в первую очередь вспоминается премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая имеет высший рейтинг. Он также считает маловероятным, что Ю.ТИМОШЕНКО будет принимать участие в выборах мэра пока она занимает должность премьера, о чем отмечали некоторые эксперты.

В.ФЕСЕНКО заметил, что для БЮТ борьба за власть в Киеве является очень принципиальной, и поэтому Ю.ТИМОШЕНКО возглавит список (депутатов Киевсовета от блока), чтобы потянуть его за своим именем. Он отметил, что по данным разных соцопросов, сегодня рейтинг БЮТ составляет 30%, чего маловато для получения большинства в Киевсовете, поэтому указанный блок будет использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы получить по меньшей мере 50% мандатов. Кроме того, БЮТ не имеет «проходной» кандидатуры на должность мэра, подчеркнул политолог.

«От того, удастся ли Ю.ТИМОШЕНКО завоевать власть в Киеве, будет зависеть, удастся ли завоевать власть в стране. Это репетиция», - добавил В.ФЕСЕНКО.

В то же время он не исключает, что решение о проведении досрочных выборов в Киеве может быть обжаловано политическими силами, которые или не имеют шансов попасть в киевскую власть, или теми политическими силами, которым не выгодно усиление позиций Юлии ТИМОШЕНКО, например Партии регионов.

В.ФЕСЕНКО также заметил, что в отличие от внеочередных местных выборов, которые проходят практически незаметно и с низкой активностью избирателей, выборы власти Киева превратятся в политическое шоу общенационального масштаба.

Он также прогнозирует, что на выборах в Киевсовет будет представлено много именных блоков, например: Блок Омельченко, Блок Черновецкого, Блок Кличко, Блок Катеринчука и другие.