Конец разговорам об импичменте: Трамп прокомментировал пресс-марафон Зеленского

Американский лидер считает, что поводов для его импичмента нет.

Президент США Дональд Тамп отреагировал на комментарии президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона 10 октября относительно их общего разговора, стенограмма которого была опубликована.

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Журналисты много спрашивали у украинского лидера, не оказывали на него давление и приемлемой ли он считает риторику Трампа и тон их разговора. Зеленский давление со стороны американского лидера отрицал.

"Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам в четверг, что его противоречивый июльский звонок с президентом Трампом не предусматривал взяточничества, шантажа или деловой борьбы, как утверждают настроеные на импичмент демократы", - Трамп привел цитату о пресс-марафоне с сайта Fox News и от себя добавил: "Это должно немедленно прекратить разговоры об импичменте".

“Ukrainian President Volodymyr Zelensky told reporters Thursday his controversial July call with President Trump involved no bribe, blackmail or quid pro quo, impeachment as-minded Democrats claim.” This should immediately end the talk of impeachment! https://t.co/0mOTK4dNC3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019

Напомним, вокруг президента США Дональда Трампа развязался скандал, связанный с Украиной. Издание The Washington Post сообщило о жалобе американского разведчика против Трампа из-за разговора американского лидера с другим иностранным лидером и данное Трампом "тревожное обещание". Одним из политиков, с которым мог говорить глава Соединенных Штатов, называли президента Украины Владимира Зеленского. Впоследствии издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Трамп во время разговора именно с президентом Украины Владимиром Зеленским давил на него и требовал начать расследования против компании Burisma, которой руководил сын Джо Байдена - его конкурента на президентских выборах 2020 года. Также Трамп якобы приказал заморозить 400 миллионов долларов военной помощи для Украины за неделю до телефонного звонка.

В Конгрессе США обвинили Трампа в давлении на Украину и призвали опубликовать стенограмму разговора президентов США и Украины. Обе стороны на это согласились. 24 сентября председатель Палаты представителей США Нэнси Пелоси инициировала старт процедуры импичмента Трампа. Сам он назвал сложившуюся ситуацию "президентским харассментом".

25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского.

Уже 26 сентября американская разведка обнародовала текст жалобы на президента США Дональда Трампа. Как и сообщали СМИ, она действительно касается разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского и длительного давления, которое, по мнению разведчика, совершали США в отношении Украины для личных целей американского президента.

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