Под зданием Kyiv Food Market, где Зеленский проведет пресс-марафон, проходит несколько акций протеста

Все акции малочисленные.

Под зданием Kyiv Food Market, где президент Владимир Зеленский проведет пресс-марафон, проходит несколько акций протеста.

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Как передает корреспондент УНИАН, одна группа активистов протестует против деятельности мэра Днепра Бориса Филатова, другая - против мэра Киева Виталия Кличко.

Участники еще одной акции выдвигают социальные требования. Они держат плакаты с надписями: "Не передумали убивать малый бизнес?", "Когда закончится эпоха бедности?", "Где зарплата учителям по 4 тыс. долларов?" и другие.

Все малочисленные акции, общее количество митингующих - до 20 человек.