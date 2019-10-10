Под зданием Kyiv Food Market, где Зеленский проведет пресс-марафон, проходит несколько акций протеста
09:57, 10 октября 2019Политика
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Все акции малочисленные.
Возле здания бывшего завода "Арсенал", где ныне расположен FoodMarket, собираются журналисты / фото Украинская правда
Под зданием Kyiv Food Market, где президент Владимир Зеленский проведет пресс-марафон, проходит несколько акций протеста.
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Как передает корреспондент УНИАН, одна группа активистов протестует против деятельности мэра Днепра Бориса Филатова, другая - против мэра Киева Виталия Кличко.
Участники еще одной акции выдвигают социальные требования. Они держат плакаты с надписями: "Не передумали убивать малый бизнес?", "Когда закончится эпоха бедности?", "Где зарплата учителям по 4 тыс. долларов?" и другие.
Все малочисленные акции, общее количество митингующих - до 20 человек.
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