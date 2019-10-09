Зеленский устраивает "марафон" для СМИ в Kyiv Food Market

Марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса президента.

В четверг, 10 октября, в 10:00 в Kyiv Food Market по ул. Московской, 8, состоится пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня, сообщает Офис президента в Telegram.

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Формат мероприятия предполагает, что представители медиа будут задавать вопрос Зеленскому группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса. Формируются они по списку аккредитации.

Каждое СМИ получит в ответ на свое письмо подтверждение с указанным временем для встречи с президентом. Также журналисты смогут работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, где будет осуществляться прямая трансляция интервью.

Кроме того, марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса президента.

Ранее, 1 октября, в 19.00 президент Владимир Зеленский провел брифинг, на котором объяснил, подписала ли Украина "формулу Штайнмайера".