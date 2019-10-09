Кабмин назначил четверых заместителей министра цифровой трансформации

По словам вице-премьера Федорова, команда его заместителей представлена сильными менеджерами, каждый из которых четко знает цель своей работы в министерстве и понимает, как ее достичь.

Кабинет министров Украины назначил четырех заместителей министра цифровой трансформации, сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что на должности заместителя министра назначены: Александр Борняков, Александр Шелест и Людмила Рабчинская (вступит в должность с 15 октября 2019 года).

Кроме того, на должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции назначена Валерия Ионан.

Вице-премьер министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в соцсети Facebook также прокомментировал назначения своих заместителей.

«Каждый (заместитель – УНИАН) – сильный менеджер, который четко знает цель в рамках министерства и понимает, как ее достичь», - написал он.

Читайте такжеЗеленский изменил правила назначения дипломатов

Справка УНИАН. Александр Борняков - успешный ИТ-предприниматель, один из основателей Adtelligent - компании, являющейся солидным игроком на мировом рынке интернет-рекламы. Также является соучредителем компании Cliсkky, совладельцем и партнером компании Intersog, управляющим партнером бизнес-инкубатора WannaBiz.

Александр Шелест – последние три года был аналитиком Офиса эффективного регулирования (BRDO). Принимал участие в разработке нормативных документов для запуска рынка мобильных платежей, доступа к инфраструктуре, распространении широкополосного доступа в интернет. Командовал взводом во время проведения АТО. В министерстве будет отвечать за развитие цифровой инфраструктуры в Украине.

Людмила Рабчинская - возглавляла в офисе реформ направление административных услуг. Основными достижениями стали сокращение сроков и количества документов, а также снижение коррупционного фактора при получении таких услуг: назначение субсидии, пенсии и регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации. Является идеологом проекта еМалятко.

Валерия Ионан - основательница одного из самых успешных диджитал-агентств Украины Quadrate 28 Corp, а также средства массовой информации MC Today. Эффективный управленец. В министерстве будет отвечать за обучение цифровым навыкам, цифровую трансформацию малого и среднего бизнеса, а также евроинтеграцию.