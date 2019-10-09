Кабмин назначил четверых заместителей министра цифровой трансформации
Кабинет министров Украины назначил четырех заместителей министра цифровой трансформации, сообщила пресс-служба правительства.
Отмечается, что на должности заместителя министра назначены: Александр Борняков, Александр Шелест и Людмила Рабчинская (вступит в должность с 15 октября 2019 года).
Кроме того, на должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции назначена Валерия Ионан.
Вице-премьер министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в соцсети Facebook также прокомментировал назначения своих заместителей.
«Каждый (заместитель – УНИАН) – сильный менеджер, который четко знает цель в рамках министерства и понимает, как ее достичь», - написал он.
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Справка УНИАН. Александр Борняков - успешный ИТ-предприниматель, один из основателей Adtelligent - компании, являющейся солидным игроком на мировом рынке интернет-рекламы. Также является соучредителем компании Cliсkky, совладельцем и партнером компании Intersog, управляющим партнером бизнес-инкубатора WannaBiz.
Александр Шелест – последние три года был аналитиком Офиса эффективного регулирования (BRDO). Принимал участие в разработке нормативных документов для запуска рынка мобильных платежей, доступа к инфраструктуре, распространении широкополосного доступа в интернет. Командовал взводом во время проведения АТО. В министерстве будет отвечать за развитие цифровой инфраструктуры в Украине.
Людмила Рабчинская - возглавляла в офисе реформ направление административных услуг. Основными достижениями стали сокращение сроков и количества документов, а также снижение коррупционного фактора при получении таких услуг: назначение субсидии, пенсии и регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации. Является идеологом проекта еМалятко.
Валерия Ионан - основательница одного из самых успешных диджитал-агентств Украины Quadrate 28 Corp, а также средства массовой информации MC Today. Эффективный управленец. В министерстве будет отвечать за обучение цифровым навыкам, цифровую трансформацию малого и среднего бизнеса, а также евроинтеграцию.