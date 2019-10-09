Россия о подготовительной встрече "нормандской четверки": Условия не созрели

Россия заявляет, что Украина не выполнила договоренностей, которые согласовала в Минске 18 сентября.

Возможность встречи глав МИД "нормандской четверки" существует, но условия для этого не созрели.

Об этом журналистам в среду в Женеве сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

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«Такая возможность существует, но так же как и для саммита надо собираться с четким пониманием того, что договоренности выполнены украинской стороной. Обычно эти встречи собираются перед саммитом как подготовительные», – заявил он.

При этом Руденко добавил, что «условий пока для нее нет, они не вызрели». Поскольку Украина, по его словам, не выполнила договоренности, которые она, в частности, согласовали в Контактной группе 18 сентября.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский выступает за срочное проведение переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе.