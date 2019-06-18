По словам президента Владимира Зеленского, для каждого украинца самый главный вопрос – прекращение войны на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за срочное проведение переговоров в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция и Россия) относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

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Об этом он сказал на совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине.

«По поводу возвращения к «нормандскому формату», по поводу сроков этой встречи. Вы знаете, что для меня и для каждого украинца главный вопрос - прекращение войны», - заявил президент.

Зеленский отметил, что на переговорах с европейскими лидерами обсуждал даты проведения саммита в «нормандском формате» после парламентских выборов в Украине, которые запланированы на 21 июля.

«Я вчера во Франции об этом говорил с президентом Макроном», - отметил президент.

«Но я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому запланирована первая рабочая встреча уже в июле. Верим в победу и в прекращение войны», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 17 июня президент Франции Эммануэль Макрон на совместной с Зеленским пресс-конференции отметил, что предпосылками для проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки" является выполнение Украиной и Россией обязательств по Минским соглашениям об освобождении военнопленных и прекращении огня на Донбассе.

В свою очередь Зеленский заявил, что внешнеполитические советники лидеров стран - участниц переговоров в «нормандском формате» в ближайшее время проведут встречу и подготовят встречу на высшем уровне.