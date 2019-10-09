Зеленский рассказал, при каких условиях и когда пройдет следующий обмен с Россией

Украина имеет две позиции относительно обмена, но с Россией их пока не обсуждали.

Президент Владимир Зеленский утверждает, что дата следующего обмена удерживаемыми лицами с Россией будет известна после встречи «нормандской четверки».

Об этом он рассказал в комментарии Радио Свобода Крым.Реалии ТВ во время визита выставки «Оружие и безопасность» в Киеве.

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Зеленский, в частности, заявил, что украинская сторона подготовила несколько позиций по поводу обмена, однако с Россией об этом пока не говорили.

«Именно в «нормандском формате», были договоренности, что поднимется самый главный вопрос – это обмен людей, там их два обмена: есть у нас люди, которые на территории России, есть на территории «ДНР», – отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский сообщал СМИ, что Украина сама не сможет вернуть Крым в свой состав.

«Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще более мощная армия. Мы уважаем наших военных... но, честно говоря, надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня», – говорил он.