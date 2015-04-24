В Харькове суд продлил до 22 июня арест подозреваемых в совершении теракта 22 февраля

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня, 24 апреля, удовлетворив ходатайство представителя государственного обвинения прокурора прокуратуры Харьковской области Владимира Лымаря.

Суд, принимая решение о продлении меры пресечения для подозреваемых, принял во внимание, что их обвиняют в совершении тяжких преступлений, а также необходимость предотвратить попытки задержанных скрываться и влиять на свидетелей либо совершить другие преступления.

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Как сообщал УНИАН, в заседании Фрунзенского районного суда Харькова, где сегодня началось предварительное заседание в деле по обвинению троих мужчин в совершении теракта 22 февраля, объявлен перерыв до 12 мая.

22 февраля в Харькове во время митинга, посвященного памяти героев Небесной сотни и погибших в зоне АТО, возле Дворца спорта на проспекте Маршала Жукова произошел взрыв, впоследствии квалифицированный как теракт. В результате теракта погибло 4 человека и 9 получили ранения. Правоохранители задержали подозреваемых в совершении преступления. 17 марта в Харьковской ОГА сообщили, что в Харькове из больниц выписаны все пострадавшие в результате теракта возле Дворца спорта.