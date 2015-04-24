Депутаты ушли отдыхать на две недели, встретятся на праздник

14:07, 24 апреля 2015
Политика
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Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид закрыла сегодняшнее заседание парламента и напомнила, что следующее торжественное заседание состоится 8 мая.

УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, она также отметила, что на следующей неделе депутаты работают с избирателями.

В пятницу 8 мая торжественное заседание начнется в 12.00.

Во время сегодняшнего заседания депутаты не смогли поддержать постановление о проведении парламентских слушаний относительно социальной защиты перемещенных лиц. Другие постановления на голосование даже не выносились из-за незначительного количества депутатов в сессионном зале.

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Депутаты также не смогли направить президенту депутатские запросы. В частности, об отмене звания Героя Украины, присвоенного некоторым народным депутатам.

Под конец заседания в сессионном зале было меньше 30 депутатов.

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