Депутаты ушли отдыхать на две недели, встретятся на праздник

Как передает корреспондент УНИАН, она также отметила, что на следующей неделе депутаты работают с избирателями.

В пятницу 8 мая торжественное заседание начнется в 12.00.

Во время сегодняшнего заседания депутаты не смогли поддержать постановление о проведении парламентских слушаний относительно социальной защиты перемещенных лиц. Другие постановления на голосование даже не выносились из-за незначительного количества депутатов в сессионном зале.

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Депутаты также не смогли направить президенту депутатские запросы. В частности, об отмене звания Героя Украины, присвоенного некоторым народным депутатам.

Под конец заседания в сессионном зале было меньше 30 депутатов.