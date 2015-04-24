Кабмин проваливает первую конференцию в поддержку Украины - СМИ

Кабинет министров Арсения Яценюка проваливает запланированную на 28 апреля Международную конференцию в поддержку Украины, направленную на привлечение мировой помощи нашей стране.

Об этом «Апострофу» рассказали источники в правительстве и дипломатических кругах. В частности, они обращают внимание на то, что на мероприятии не будут присутствовать лидеры ЕС – президент Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. При этом днем ранее названные европолитики посетят Киев для участия в саммите Украина-ЕС.

Как рассказал изданию источник в дипломатических кругах, небольшое количество «топовых игроков», выразивших желание поучаствовать в конференции, является «заслугой» Кабинета министров. «В мае уже будет год с того времени, когда изначально планировалось это мероприятие. Это было практически сразу после Майдана. Тогда говорилось, что эту конференцию проведут сразу после президентских выборов. Потом ее переносили на осень, потом на конец года, потом на февраль. Уже в конце марта было принято решение "присоединить" конференцию к саммиту Украина-ЕС, назначенному на 27 апреля. Это было сделано в надежде, что на мероприятие останутся хотя бы лидеры Евросоюза. Однако поскольку приглашения рассылали очень долго, с опозданием, а дневной распорядок "топов" формируется за два месяца заранее, мы и получили такой результат»,– отметил наш собеседник.

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В то же время источник в Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) утверждает, что задержки с приглашениями возникли из-за того, что в процесс подготовки мероприятия, за которое отвечали представители МЭРТ, вмешивался премьер-министр Арсений Яценюк.

«Процесс подготовки проходил очень сложно. Возник конфликт между премьером и первым заместителем министра экономического развития (Александром Боровиком. – ред), который впоследствии был отстранен от подготовки конференции. Получалось, что МЭРТ это все делает, а Яценюк отвечает. Следовательно, если результаты будут плохими, Яценюк сможет эту неудачу на кого-то спихнуть. А если все пройдет успешно – он представит это как свою личную заслугу»,– рассказал собеседник «Апострофа».