У Путина назвали еще одно условие для проведения саммита "нормандской четверки"

В РФ отметили, что теперь "мяч" на стороне Киева, поскольку Украина "должна осуществить имплементацию" "формулы Штайнмайера" в законодательство.

В России считают, что перспектива саммита в нормандском формате прояснится после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом.

Там видят "некоторые сдвиги" в процессе урегулирования ситуации на Донбассе, об этом сказал представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, пишет пресс-служба российского МИД.

Он заявил, что теперь "мяч" на стороне Киева, поскольку Украина "должна осуществить имплементацию" формулы Штайнмайера в законодательство.

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"Вместе с тем важно понимать, что согласованием ее (формулы – УНИАН) текста в контактной группе (ТГК – УНИАН) не исчерпываются все необходимые поправки, связанные с предоставлением Донбассу особого статуса на постоянной основе", - утверждает он.

Он добавил, что перспектива проведения саммита нормандской четверки "станет понятной после подтверждения СММ разведение сил и средств в Петровском и Золотом".

"Выполнение этих поручений (разведение и подписание формулы Штайнмайера – УНИАН) как раз и открывает путь для нового саммита "нормандской четверки". В противном случае встреча ради встречи вряд ли будет востребована", – сказал Лукашевич.

Российский дипломат также заявил, что "в нынешних условиях не может быть никакого "плана Б".

Как сообщал УНИАН, глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что представители ОБСЕ могут не признать выборы на оккупированных территориях Донбасса. По его словам, на этот случай Киев имеет "план Б", направленный на достижение мира в регионе.

Напомним, 1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск Зеленский объявил о начале разведения войск на Донбассе: когда стартует в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Этот развод – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции. Предварительно, разведение сил в Петровском и Золотом должно произойти 7 октября.

Отметим, точной даты саммита в нормандском формате нет. Предварительно он должен был состояться в сентябре, но тогда все сорвала российская сторона.