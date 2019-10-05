"Мы очень уважаем профессию учителя как одну из самых главных": Зеленский поздравил учителей с профессиональным праздником (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой провел встречу с учителями – победителями конкурсов «Учитель года – 2019» и Global Teacher Prize Ukraine 2019 по случаю Дня работников образования Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил учителей с профессиональным праздником.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, президент вместе с женой Еленой провел встречу с учителями - победителями конкурсов «Учитель года-2019» и Global Teacher Prize Ukraine 2019 по случаю Дня работников образования Украины.

«Очень уважаем вашу профессию. Я думаю, что это одна из самых главных профессий», - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что обе его бабушки были учительницами, а отец преподает в вузе.

«Мы всегда гордились этой профессией. Хотим вас поздравить с праздником», - сказал президент, обращаясь к педагогам.

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Первая леди Елена Зеленская отметила, что школьное образование в Украине должен постоянно совершенствоваться, чтобы соответствовать вызовам времени.

«Мы - родители, поэтому очень заинтересованы в том, чтобы происходили положительные изменения в школьном образовании. У нас дети учатся в хорошей школе, и очень хотелось бы, чтобы все учителя чувствовали себя такими же счастливыми, как в этой школе», - сказала Зеленская.

По словам жены президента, важно, чтобы каждый ребенок нашел своего учителя на всю жизнь - того человека, который может научить его жизненным принципам.

«Если у тебя есть Учитель с большой буквы, то он всю жизнь с тобой. Ты всегда его вспоминаешь. Если такой человек дает моральную поддержку, ты всю жизнь будешь идти своей дорогой», - сказала Зеленская.

Организатор премии Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин передала президенту поздравления от учителя, который преподавал у него физику. В ответ Зеленский вспомнил, что его учитель физики мог заинтересовать учеников оригинальными методами изучения предмета.

Отвечая на вопрос педагогов, какие навыки и качества, полученные в школе, понадобились ему на пути к должности президента, Зеленский отметил, что прежде всего это коммуникабельность, человечность, желание отстаивать справедливость, умение разобраться в сложной ситуации. Зеленская добавила, что большое значение имеет умение защищать свою точку зрения.

Во время встречи учителя также коснулись проблем работы сельских школ, в частности, необходимости обеспечения равных возможностей и условий обучения детей в городах и учеников, проживающих в селе. Министр образования и науки Украины Анна Новосад отметила, что в государственном бюджете на следующий год планируется увеличить финансирование опорных школ и школ в сельской местности.

Президент также подчеркнул важность подключения школ, в частности в селах, к интернету. Зеленский предложил разработать соответствующую программу с целью привлечения бюджетных средств.

В конце встречи глава государства вручил педагогам подарки.