Пристайко заявил о планах восстановить железнодорожное сообщение с ОРДЛО

Сейчас часть железнодорожных дорог контролируются российскими оккупантами.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о готовности властей восстановить железнодорожное сообщение с оккупированным Донбассом.

Об этом он рассказал во время обсуждения восстановления моста в Станице Луганской в программе «Свобода слова Савика Шустера».

Читайте такжеНа место Волкера могут назначить экс-сотрудника ЦРУ – СМИ

Пристайко, в частности, заверил, что за месяц-полтора по мосту будут ездить автомобили. Позже появятся другие мосты и новые переходные пункты.

«Возможно, появится железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии разграничения на другую», – сказал он.

Сейчас часть железнодорожных дорог, с которыми сообщения остановили в 2014 году из-за боевых действий, контролируются террористами ОРДЛО.

Как сообщал УНИАН, 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост на линии разграничения. Этот временный мост просуществует максимум два месяца, пока закончится восстановление стационарного моста.