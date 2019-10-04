Избран новый глава ЦИК

За назначение Диденко председателем Центризбиркома проголосовали все 16 присутствующих на заседании членов ЦИК.

Центральную избирательную комиссию возглавил член предыдущего состава ЦИК Олег Диденко. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли сегодня на первом заседании комиссии. Так, за назначение Диденко председателем Центризбиркома путем тайного голосования свои голоса отдали все 16 присутствующих на заседании членов ЦИК. Читайте такжеНовоизбранные члены ЦИК соберутся уже сегодня Как сообщал УНИАН, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК. 3 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении новых членов ЦИК. Президент предлагал назначить на должности членов ЦИК Оксану Боярчук, Юрия Буглака, Елену Гатауллину, Андрея Гевко, Викторию Глущенко, Виталия Греня, Олега Диденко, Сергея Дубовика, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Александру Кармазу, Павла Любченко, Юрия Мирошниченко, Владимира Перепелюка, Виталия Плукаря, Сергея Постивого и Юрия Фрицкого. Сегодня, 4 октября, Верховная Рада назначила новый состав ЦИК.

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