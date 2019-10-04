Рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии

Народные депутаты проголосовали за 17 членов ЦИК.

Верховная Рада Украины назначила новый состав Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты провели 17 отдельных голосований по 17 кандидатурам (постановления №№ 2211-2227).

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Так, за назначение на должность члена ЦИК Оксаны Боярчук проголосовали 355 народных депутатов (при минимальном необходимом количестве в 226), за Юрия Буглака - 345 депутатов, за Елену Гатауллину - 360, за Андрея Гевко - 353, Викторию Глущенко - 359, Виталия Греня - 361, за Олега Диденко - 367, за Сергея Дубовика - 334, за Андрея Евстигнеева – 370, за Ирину Ефремову - 373, за Александру Кармазу - 375, за Павла Любченко - 370, за Юрия Мирошниченко - 310, за Владимира Перепелюка - 366, Виталия Плукаря - 368, за Сергея Постивого - 370 и за Юрия Фрицкого - 371 депутат.

После назначения нового состава ЦИК большинство депутатов встали с мест и встретили это решение аплодисментами.

Напомним, год назад Верховная Рада предыдущего созыва увеличила состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 человек. Только после этого решения нардепам удалось обновить состав ЦИК.

Центральная избирательная комиссия во главе с Татьяной Слипачук проработала недолго - после президентских и парламентских выборов 2019 года новоизбранный парламент по представлению главы государства досрочно прекратил полномочия всего состава ЦИК.