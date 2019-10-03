Пристайко: на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен заключенными с РФ

Глава МИД заявляет, что следующий обмен будет больше предыдущего, который состоялся в сентябре и когда в Украину вернулись 35 украинцев.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выражает надежду, что на следующей неделе состоится масштабный обмен удерживаемыми лицами с Россией.

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Об этом Пристайко сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен", - подчеркнул Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами с РФ в Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Среди них: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.