Возвращение пленных является приоритетом для меня лично и для каждого украинца - Зеленский

По словам президента, сегодня на заседании ТКГ в Минске обсуждались вопросы следующего этапа освобождения украинских пленных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение украинских граждан является приоритетом для него лично и для каждого украинца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге по результатам заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Обсуждались вопросы относительно следующего этапа освобождения наших пленных... Для нас возвращение украинских граждан является приоритетом, и для меня лично, и, думаю, для каждого украинца", - подчеркнул он.

Президент отметил, что Украина прилагает максимальные усилия для возвращения всех граждан.

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В частности, Зеленский упомянул украинского журналиста Станислава Асеева (известного также под псевдонимом Васин), которого захватили в плен боевики "ДНР" и которому сегодня исполнилось 30 лет.

Как сообщал УНИАН, Асеев исчез 2 июня 2017 года на территории, контролируемой боевиками "ДНР". Представители боевиков в течение трех месяцев утверждали, что не располагают информацией об исчезновении журналиста.

8 сентября на то время представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что боевики подтвердили, что Асеев находится у них, и его фамилия есть в списках на обмен заложниками.