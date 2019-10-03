Рада сегодня рассмотрит законопроекты о столице (онлайн)
Сегодня Верховная Рада Украины в первом чтении рассмотрит четыре законопроекта «О столице Украины - городе-герое Киеве».
Как передает корреспондент УНИАН, также во втором чтении депутаты рассмотрят президентский законопроект о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказании за приобретение таких активов.
Читайте такжеАрахамия рассказал, когда Рада рассмотрит законопроект о столице
Среди прочего, сегодня также во втором чтении парламент должен рассмотреть законопроект, касающийся обеспечения прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием.
Кроме того, парламентарии рассмотрят законопроекты о внесении изменений в Регламент Верховной Рады. в частности, относительно требований к предложениям и поправкам в законопроекты, которые готовятся ко второму чтению.
Сегодня также депутаты должны рассмотреть повторно, с предложениями президента, Избирательный кодекс Украины и закон о государственной поддержке организации «Пласт».