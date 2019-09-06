"Пласт" согласился с решением Зеленского и призвал Раду признать организацию

В организации подчеркнули, что являются аполитичными и призвали политсилы не использовать название "Пласта" для своих политических интересов.

В общественной скаутской организации "Пласт" поддержали поправки президента Владимира Зеленского и призвали Раду принять законопроект об их государственном признании.

Об этом говорится в заявлении "Пласта" на официальной странице в Facebook.

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"Мы благодарны инициаторам закона за предложение закрепить государственное финансирование для деятельности нашей организации. Это дало бы нам возможность увеличить число ячеек, привлечь еще больше взрослых волонтеров к работе с детьми, провести больше мероприятий как в Украине, так и в странах проживания украинской диаспоры, а следовательно, приблизиться к реализации нашей цели – сделать пластовое движение доступным для каждого украинского ребенка. И в условиях дискуссии, ситуации, мы призываем Парламент принять поправки в закон, исключив из него нормы о прямом государственном финансировании. Вместе с тем, мы продолжим использовать существующие механизмы финансирования для общественных организаций, таких как публичные прозрачные конкурсы. Также готовы участвовать в разработке новых эффективных моделей финансирования институционального развития общественных организаций", - говорится в сообщении.

Отдельно в организации подчеркнули, что являются аполитичными и призвали политсилы не использовать название "Пласта" для своих политических интересов. Там также отметили, что самостоятельно будут собирать средства и начали масштабную фандрайзинговую кампанию. Планируется, что средства пойдут на подготовку новых волонтеров-воспитателей и создание новых ячеек Пласта.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 30 мая 2019 года. Им определено, что пластовое движение – организация "Пласт", которая действует в Украине и в других странах мира. Цель его государственного признания – институциональная поддержка "Пласта", чтобы "Пласт"стал доступным для каждого ребенка и молодого человека в Украине, а "пластовое" движение было доступным для всех детей и молодежи, которые постоянно проживают за пределами Украины (украинской диаспоры).

Согласно закону, образовательная деятельность по "пластовым" методом в системе образования подлежит обязательной сертификации, которая оформляется "Пластом" под контролем центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере образования и науки.

"Пласт" является всеукраинской молодежной организацией и действует как общественная организация.

Государство гарантирует финансовую поддержку "Пласта" через выделение в государственном и местных бюджетах целевых средств на реализацию программ содействия развитию Пласта.

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон “О государственном признании и поддержке "Пласта" – Национальной скаутской организации Украины” (№10184).