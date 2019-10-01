Известный противник прививок претендует на должность замминистра здравоохранения

По мнению претендента, "свободный отказ от прививки – это один из способов защиты права на жизнь".

Одесский журналист Сергей Дибров, который является одним из самых известных представителей движения «против прививок» в Украине, претендует на пост заместителя министра здравоохранения.

Читайте такжеВ Украине невакцинированные дети не смогут посещать детсады и школыОб этом сообщает Левый берег со ссылкой на его декларацию, которая обнародована в публичном реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Отмечается, что в своих публикациях и интервью Дибров рассказывает, что его ребенку в 2001 году сделали прививку без ведома родителей, несмотря на наличие противопоказаний к вакцинации, что привело к проблемам со здоровьем. Однако ярым противником вакцин он стал только в 2009 году, когда родился его второй ребенок.

«Я считаю право на свободный отказ от прививки одним из способов защиты права на жизнь. И любое ограничение этого права – соответственно, ограничением права на жизнь», – написал он недавно у себя на странице в Facebook, выступая в поддержку акции противников прививок у Офиса президента.

Как ранее сообщал УНИАН, в августе в Киеве противники вакцинации устраивали митинг.