Зеленский ответил, будет ли опубликована украинская версия стенограммы разговора с Трампом

Президент считает, что этого не стоит делать.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Офис президента не будет обнародовать свою версию стенограммы телефонного разговора президентов Украины и США от 25 июля, после которой Палата представителей Конгресса объявила об официальном инициировании процедуры импичмента Дональда Трампа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал журналистам во время посещения учения МВД в селе Старое под Киевом.

На вопрос, планирует ли Офис президента опубликовать свою версию стенограммы телефонного разговора, Зеленский ответил: "Мне кажется, что мы с вами находимся на том уровне, когда, мне кажется, что это не нужно делать".

"До президента я никогда не был дипломатом. Но мне кажется, что таких разговоров в жизни уже было у меня очень много. И будет еще очень много. Есть некоторые тонкости, некоторые вещи, которые, мне кажется, неправильно даже обнародовать. Но вы видите - нет секретов. Ну, обнародовали - ну и обнародовали. Это - их дело", - сказал Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, между Белым домом и Конгрессом разгорелся скандал после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений подал записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами. В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским. Пелоси 24 сентября объявила о том, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, которое состоялось 25 июля. Стенограмма была рассекречена после распоряжения Трампа.

В стенограмме говорилось о том, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.