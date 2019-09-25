Зеленский о разговорах о возможности Третьей мировой войны: Надеюсь, это осознание угрозы, а не «анонс»

По словам президента Украины, каждое следующее искалеченное войной поколение – это путь к новой войне, которую невозможно выиграть победами.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что разговоры о возможности Третьей мировой войны являются осознанием угрозы, а не «анонсом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сказал во время второго дня общих прений 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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«В этот день, 25 сентября, скончался Эрих-Мария Ремарк. А 90 лет назад мир увидел его роман «На Западном фронте без перемен». Напомню слова из предисловия к нему: «Это попытка рассказать о поколении, искалеченном войной. О тех, кто стал ее жертвой, даже спасшись от снарядов». А еще 90 лет назад свет увидел другой роман. Это – «Прощай, оружие!» Эрнеста Хемингуэя. Вот цитата оттуда: «Войну невозможно выиграть победами. Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестает воевать...», - напомнил он.

По словам главы Украинского государства, каждое следующее искалеченное войной поколение – это путь к новой войне, которую невозможно выиграть победами. «Кое-кто сейчас говорит: «Третьей мировой войны не будет. Будет – последняя. Надеюсь, что эта фраза – это осознание угрозы для планеты, а не анонс», - заявил глава государства.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнул, что никто в мире не может чувствовать себя в безопасности, пока в Украине идет война.