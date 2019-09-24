"Немножко подустал": Кошевой рассказал, как Зеленскому работается президентом (видео)

Кошевой сейчас уже меньше общается с Зеленским.

Владимир Зеленский «немножко подустал» на посту президента, хотя и знал, куда идет.

Такое мнение актер Квартала 95 Евгений Кошевой высказал в эфире 1+1, основываясь на своем недавнем личном общении с главой государства.

"Он немножко подустал, мне кажется. По голосу слышно, что он хочет казаться бодреньким. Ну сложно, но он знал, куда шел", - подчеркнул Кошевой.

В то же время соратник Зеленского по кварталу добавил, что сейчас он уже меньше общается с Зеленским, потому что у того "дел хватает".

Как сообщал УНИАН, шоумен, управляющий студией "Квартал 95" комик Евгений Кошевой назвал сильные и слабые стороны своего бывшего руководителя, нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. В ответ на вопрос о слабых сторонах президента комик с улыбкой отметил: «Читает комментарии в Facebook».