Адвокат моряков о планах Януковича вернуться: сидеть 13 лет в Украине гораздо лучше, чем в Ростовской области

Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева заявил, что его подзащитный готов вернуться в Украину.

Координатор группы адвокатов освобожденных украинских моряков Николай Полозов прокомментировал заявление защитника заочно осужденного в Украине экс-президента Виктора Януковича о планах вернуться на родину.

Полозов назвал такое намерение «мудрым решением».

«То, что Янукович собирается вернуться в Украину это, безусловно, мудрое решение с его стороны. Сидеть 13 лет в Украине гораздо лучше, чем в Ростовской области», – написал адвокат на своей странице в Twitter.

То, что Янукович собирается вернуться в Украину это безусловно мудрое решение с его стороны.

Сидеть 13 лет в Украине гораздо лучше, чем в Ростовской области. — Николай Полозов (@nikolai_polozov) September 24, 2019

Как сообщал УНИАН, ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева заявил, что его подзащитный готов вернуться в Украину.

Справка УНИАН. 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Янукович не участвовал в судебном процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

Прокуроры просили суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы. От обжалования приговора прокуратура отказалась.

Защитники экс-президента назвали решение суда необоснованным и принятым под давлением. На приговор Януковичу адвокаты подали несколько апелляционных жалоб.

13 сентября Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалоб адвокатов на приговор.