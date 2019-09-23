США ожидают больше честности от Украины - Трамп

Он подчеркнул, что "очень важно говорить о коррупции".

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в штаб-квартире ООН свой разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также заявил, что США ожидают от Украины честности, передает The Daily Mail.

"Мы хотим честности от той страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что "очень важно говорить о коррупции".

"Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция", - отметил президент США.

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Ранее Трамп заявлял, что в ходе июльского разговора с Зеленским обсуждал с ним коррупцию.

Ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Бывший вице-президент США Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.