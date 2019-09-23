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Экс-нардепа Жеваго вызывают в ГБР для вручения подозрения

19:20, 23 сентября 2019
Политика
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Жеваго зовут в ГБР / фото: dynamo.kiev.ua

Бывшего народного депутата Украины Константина Жеваго вызывают в Государственное бюро расследований для вручения уведомления о подозрении.

Соответствующая повестка обнародована на сайте Генеральной прокуратуры.

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В повестке сказано, что Жеваго должен явиться в 11:00 27 сентября в Государственное бюро расследований.

В рамках уголовного производства № 62019000000000890, открытого 14 июня 2019 года, ему должны вручить письменное уведомление о подозрении и допросить в качестве подозреваемого.

Вместе с тем, в повестке не указано, в чем именно обвиняют бывшего нардепа и нарушение каких статей ему инкриминируют.

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Теги: #Жеваго#ГБР