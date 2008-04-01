“Для чего Джордж Буш приезжал в Украину?” - программа Rе:Акция на 5 канале

Сегодня в 19.15 на "5-ом канале" в программе "Rе:Акция" примут участие народные депутаты Александр ГОЛУБЬ (КПУ) и Игорь ГРЫНИВ (БЮТ).

Тема программы: “Для чего Джордж БУШ приезжал в Украину?».

Участниками программы будут эксперты Олег БОНДАРЕНКО (Российско-украинский информационный центр) и Алексей ГАРАНЬ (Школа политической аналитики НаУКМА), а также четверка журналистов.

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